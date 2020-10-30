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    الرئيس إلهام علييف: الجيش الاذربيجاني يحرر 9 قرى في محافظات جبرايل وزنكيلان وقوبادلي

    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:١٣]

    باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

    اعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير قرى خودافيرديلي وقوربان تابا وشاه ولدلي وخوبيارلي في محافظة جبرايل وقريتي آلادين وفيجنالي في محافظة زنكيلان وقرى كافداديق ومامار وموللالي في محافظة قوبادلي.

    عاش الجيش الاذربيجاني المظفر! قراباغ هي أذربيجان!

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: الجيش الاذربيجاني يحرر 9 قرى في محافظات جبرايل وزنكيلان وقوبادلي
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