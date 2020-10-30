زلزال قوي في تركيا (فيديو)
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]
إسطنبول، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال قوي اليوم ولاية إزمير غربي تركيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة سفري حصار غربي تركيا.
لم يعلن عن خسائر بشرية أو مادية.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16040606611533457206.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١٦]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٩:٢٩]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٧]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٦]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٤]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:٢١]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٣٠]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥]
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٤٠]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٢٣]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٢١]
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك