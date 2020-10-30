أذربيجان: تسجيل 1022 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و480 حالة شفاء ووفاة 10 أشخاص

باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 1022 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 480 شخص من هذا المرض وتوفي 10 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 54 ألفا و174 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 42 ألفا و996 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 718 مريض ويستمر علاج 10460 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و341 ألف و466 فحص طبي.