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    زلزال بقوة 4.2 درجات في رومانيا

    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١٦]

    بوخارست، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس رختر منطقة فاسلوي الرومانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد الروماني للبحوث والاختراعات أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.2 درجات في رومانيا
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