أرمينيا تتجاوز الصين في عدد المصابين بكوفيد 19

تبليسي، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أرمينيا بشكل حاد.

تم تسجيل 2398 حالة إصابة بكوفيد 19 في البلاد على مدار اليوم الماضي.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 2398 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 87 ألفا و432 شخص.

يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1300 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 31 ألفا و458 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

وتحتل أرمينيا المرتبة الأولى في رابطة الدول المستقلة من حيث عدد الإصابات لكل مائة ألف شخص.