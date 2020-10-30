"هيومن رايتس ووتش": قصفت ارمينيا مدينة بردعه بالصواريخ العنقودية المحظورة

باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

اكدت المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" ان ارمينيا قصفت مدينة بردعه الاذربيجانية بالصواريخ العنقودية المحظورة دوليا.

جاء في بيان للمنظمة تلقت وكالة اذرتاج نسخة منه ان مدينة بردعه التي تقع على بعد 230 كيلومتر من مدينة باكو عاصمة أذربيجان تعرضت في 28 أكتوبر للقصف بصاروخ او عدة صواريخ من نوع "سميرتش" وسقطت على منطقة قريبة من المستشفى. اعلنت النيابة العامة الاذربيجانية ان 21 مدنيا لقوا مصرعهم نتيجة القصف بينما اصيب اكثر من 70 مدنيا بجروح مختلفة.

يذكر ان خبراء منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدوا ان الصور الفوتوغرافية لبقايا الصواريخ المطلقة من الجيش الارميني على المدينة هي قنابل عنقودية محظورة.

كما اكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال" ان ارمينيا قصفت مدينة بردعه الاذربيجانية بالصواريخ العندوقية المحظورة دوليا.

يتم التأكيد في البيان ان استخدام القنابل العنقودية ضد المناطق المدنية وحشية وانعدام المسئولية. يؤدي هذا الى مقتل عدد كثير من الناس وجرحهم. إن تطبيق الذخائر العنقودية في اي ظروف محظور بناء على القانون الانساني الدولي.