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    زلزال إزمير: 6 قتلى و202 جريح

    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]

    إسطنبول، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم في الساعة 14:51 ولاية إزمير غربي تركيا، خلف خسائر مادية كبيرة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

    تم انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال. بلغ عدد ضحايا زلزال 6 قتلى وعدد الجرحى 202 شخص. وتم حتى الآن إنقاذ 70 شخصا من تحت الأنقاض.

    AZERTAG.AZ :زلزال إزمير: 6 قتلى و202 جريح
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