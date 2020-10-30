أذربيجان ترفع 52 دعوى جنائية بشأن جرائم القوات المسلحة لارمينيا

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

رفعت 52 دعوى جنائية بشأن جرائم القوات المسلحة لارمينيا خلال فترة 27 سبتمبر حتى 30 أكتوبر. تشمل 39 قضية جنائية في مسألة استهداف المناطق السمنية والمنشآت الاستراتيجية بالصواريخ، 5 قضايا جنائية في شأن مشاركة مرتزقة في العمليات القتالية في قراباغ الجبلية وقضية جنائية واحدة في جرائم متعلقة بتدمير الآثار التاريخية وجرائم بيئية.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المدعي العام الاذربيجاني كامران علييف في مؤتمر صحفي عقد اليوم لممثلي السلك الدبلوماسية والمنظمات الدولية ووسائل الاعلام المحلية والدولية في البلد.

قال المدعي العام ان حصيلة الضحايا المدنيين للقصف الصاروخي والمدفعي الارميني على المناطق السكنية الاذربيجانية بلغت 91 قتيلا و400 جريح. بين القتلى رضيع، و10 أطفال و27 إمرأة و53 رجلا و15 عجوزا. بين الجرحى 14 رضيعا و36 طفلا و101 إمرأة و249 رجل و45 عجوزا.

الى جانب ذلك، نتيجة القصف المدفعي والصاروخي المكثف من قبل القوات المسلحة لارمينيا تعرضت 2442 بيت و92 مبنى سكنيا و428 منشأة مدنية للخسائر المادية.

يذكر ان العدو المنهزم في ساحة القتال قصف مدن كنجه (100 كم) ومينكتشفير (80 كم) وبردعه (50 كم) وغابالا (150 كم)، وخطي انابيب باكو-تبيليسي-جيهان (80 كم) وباكو-نوفوروسيسك (250 كم) وانابيب الري من اوغوز-غابالا-باكو (150 كم). كل هذه المناطق السكنية بعيدة عن منطقة المعارك.