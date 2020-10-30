وزارة الدفاع الجورجية تترجم القرآن الكريم الى اللغة الجورجية
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]
تبيليسي، 30 أكتوبر، أذرتاج
ترجم موظف ادارة مسلمي جورجيا عالم الالهيات ريزو ميكيلادزه القرآن الكريم من العربية الى اللغة الجورجية للعسكريين المسلمين في الجيش الجورجي، ذلك بطلب من وزارة الدفاع الجورجية.
افاد مراسل وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الحاج رامن ايكيدوف شيخ إدارة مسلمي جورجيا.
قال ايكيدوف انه انشئت في الثكنات العسكرية في جورجيا مصلات للعسكريين المسلمين قبل 5 سنوات بمبادرة من وزارة الدفاع الجورجية.
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