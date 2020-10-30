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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك في جنيف

    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٣٩]

    باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

    جرى في جنيف لقاء بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي في جنيف.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير الاذربيجاني تحدث عن الموقف الاذربيجاني ولفت انتباه الرؤساء المشاركين الى الاعمال غير البناءة لارمينيا واستهدافها المدنيين والمناطق السكنية واستخدامها الاسلحة المحظورة ضد المدنيين وارتكابها جرائم حرب.

    بعد هذا، بدأ لقاء بين وزيري الخارجية لأذربيجان وارمينيا بمشاركة الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك. اللقاء مستمر حاليا.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك في جنيف
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