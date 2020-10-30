رئيس الوزراء يستقبل سفير باكستان

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف في 30 اكتوبر اليوم سفير جمهورية باكستان الاسلامية في البلد بلال حاية.

أفادت أذرتاج أن الطرفين عبرا في اللقاء عن الامتنان من تطور التعاون في مختلف المجالات بين أذربيجان وباكستان وبحثا بحثا مفصلا آفاق العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والعسكرية والانسانية وغيرها.

ورفع رئيس الوزراء اسدوف الشكر على دعم باكستان أذربيجان والموقف الحاسم المتخذ من قبلها ازاء عدوان أرمينيا المستمر ضد أذربيجان.

واكد السفير بلال أن باكستان كانت دائما واقفة الى جانب أذربيجان منذ بدء صراع قراباغ الجبلي.