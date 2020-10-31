مساعد الرئيس: أذربيجان تقوم بتقييم الأضرار التي ألحقتها أرمينيا
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:٢٧]
باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج
وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في تصريح صحفي انه " بناء على تعليمات من الرئيس إلهام علييف، سيتم تقييم الأضرار التي لحقت بأذربيجان من قبل أرمينيا".
"تم تنفيذ هذه العملية من قبل، ولكن بعد ذلك لم يتم تنفيذها بشكل كامل. وبقدر ما يتم تحرير الأراضي من الاحتلال ، فإن العملية ستتم بشكل أدق.
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