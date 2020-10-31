أذربيجان تطلب دوليا القبض على 4 موظفين ارمن أمروا بالارهاب ضد سكانها المسالمين

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

تطلب أذربيجان دوليا القبض على 4 موظفين ارمن رفيعي المستوى أمروا بتدبير جرائم ارهابية ضد سكانها المسالمين.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المدعي العام الاذربيجاني كامران علييف في مؤتمر صحفي عقد لممثلي السلك الدبلوماسية ووسائل الاعلام المحلية والخارجية في البلد في 30 اكتوبر.

قال كامران علييف ان الهيئات القضائية الاذربيجانية بدأت التحقيق والتحري بحق ممثل ارمينيا ارايك هاروتونيان الذي اعلن نفسه رئيسا "لجمهورية قراباغ الجبلية" المزعومة ومساعده داود بابايان و"وزير الدفاع" للكيان المزعوم المدعو جلال هاروتونيان والنائب ارمين باباجانيان. يُتهمون بارتكاب جرائم حرب وصدر قرار بشأن محاكمتهم. ارسل بلاغ الى منظمة الشرطة الدولية للقبض عليهم ومعاقبتهم.