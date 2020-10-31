مؤسس ساعات " FranckMuller" يُتَّهم بالجرائم في الاراضي الاذربيجانية المحتلة

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

عمل مؤسس ساعات " FranckMuller" فارتان سيرماكيس على التنقيب عن الذهب بشكل غير قانوني في محافظة كالباجار وقرية فيجنالي المحتلتين في اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في تغريدة له في شبكة تويتر.

قال : "عمل مؤسس ساعات " FranckMuller" فارتان سيرماكيس على التنقيب عن الذهب بشكل غير قانوني في محافظة كالباجار وقرية فيجنالي المحتلتين في اذربيجان. سنحصل على أدلة كثيرة ميدانيا لرفع قضية جنائية ضد سيرماكيس."