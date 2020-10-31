صحيفة Der Freitag تنشر مقابلتها الصحفية مع المستشرق الألماني ميخائيل رينهارد هيس

برلين، 31 أكتوبر، أذرتاج

نشرت صحيفة Der Freitag مقابلة صحفية مع المستشرق الألماني ميخائيل رينهارد هيس.

جاء في نص المقابلة الصحفية ان المعارك تستمر بين ارمينيا واذربيجان في قراباغ الجبلية منذ شهر. للنزاع تاريخ كبير وحدثت عمليات عسكرية مرارا على المنطقة. احتلت 20 في المائة من اراضي أذربيجان من قبل القوات المسلحة لارمينيا قبل 30 عاما وتم تشريد مليون اذربيجاني من ديارهم. تطالب القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع لمنظمة الامم المتحدة استرداد الاراضي المحتلة الاذربيجانية فورا الى صاحبها.

كما يتحدث المستشرق الالماني في المقال عن آخر التطورات في ميدان النزاع ويتطرق الى مشكلة انحيازية الصحافة في المانيا في تحليل النزاع، ويشرح أسباب عدم تناول الصحافة الألمانية بشكل لازم مسألة جرائم حرب مرتكبة من قبل ارمينيا واحتلال اراضي أذربيجان وتشريد حوالي مليون انسان من ديارهم.