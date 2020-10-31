مجموعة منسك تنشر بيانا عن نتائج اجتماع جنيف

فيينا، 31 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرؤساء المشاركون في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي بيانا عن نتائج اجتماع وزيري خارجية ارمينيا واذربيجان في جنيف في 30 أكتوبر.

افادت وكالة أذرتاج ان الرؤساء المشاركين ناشدوا الطرفين الى تنفيذ الالتزامات بشكل تام للهدنة الانسانية بناء على البيان المعلن في موسكو في 10 اكتوبر وفي 17 اكتوبر في باريس وفي واشنطن في 25 اكتوبر.

كما جاء في البيان ان الطرفين يتعهدان باتخاذ عدة خطوات عاجلة في مجال الهدنة او في تنفيذ التزامات اخرى دون تقديم شرط مسبق:

- لن يستهدف الطرفان عمدا السكان المدنيين او الاهداف غير العسكرية بناء على القانون الانساني الدولي

- سيشارك الطرفان عن كثب في جمع الجثث في ساحة القتال وتبادلها، بعد تقديم ضمانات امنية لازمة لتسهيل نشاط لجنة الصليب الاحمر الدولي ومكتب المبعوث الشخصي للرئيس القائم لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي.

- سيقدم الطرفان قوائم الاسرى العسكريين المعتقلين الى مكتب لجنة الصليب الاحمر الدولي والمبعوث الشخصي بغرض تبادلهم المحتمل.

- سيقدم الطرفان بشكل خطي شروحا وأسئلة متعلقة بآليات تثبيت الهدنة بناء على البند رقم 2 للبيان المشترك المعلن في 10 أكتوبر.

كما ورد في البيان ان الطرفين أجريا تبادل الآراء بشكل جوهري وسافر لتوضيح مواقفهما من المحادثات حول العناصر الرئيسية للتسوية الشاملة، ذلك بناء على البند رقم 3 من البيان المشترك المعلن في 10 اكتوبر.

في الختام، اعلن الرؤساء المشاركين انهم سيواصلون العمل المكثف مع الطرفين للحل السلمي للنزاع.