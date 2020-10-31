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    سياسة


    روسيا تجدد امتناعها من مساعدة ارمينيا

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٢٨]

    موسكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    ستقدم روسيا كل مساعدة لازمة الى يرفان في حالة انتقال الاشتباكات العسكرية الى اراضي أرمينيا مباشرة.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية ردا على طلب رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان للمساعدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    وأوضحت الوزارة في بيان: "طلب رئيس وزراء أرمينيا من الرئيس الروسي بدء مشاورات عاجلة بهدف تحديد طبيعة وحجم المساعدة التي يمكن لاتحاد روسيا أن يوفرها لأرمينيا لضمان أمنها".

    وطلب رئيس وزراء أرمينيا مساعدة موسكو مستنداً إلى الروابط الوثيقة بين البلدين ومعاهدة صداقة وتعاون ومساعدة متبادلة موقعة في 29 أغسطس عام 1997.

    قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان تلك المعاهدة تنص على تقديم كل مساعدات لازمة الى يرفان في حالة وقوع اشتباكات عسكرية داخل ارمينيا.

    AZERTAG.AZ :روسيا تجدد امتناعها من مساعدة ارمينيا
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