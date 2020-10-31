تحديد مكان عائلة تحت الأنقاض في إزمير
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٠٥]
إزمير، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم تحديد مكان أم وأطفالها الأربعة المحاصرين تحت الأنقاض في إزمير جراء الزلزال المدمر في 30 أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج ان عمّال إنقاذ من وكالة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التابعة لوزارة الداخلية التركية يحاولون إزالة كتل المباني المنهارة غرب تركيا بحثًا عن ناجين، إثر زلزال قوي خلّف 26 قتيلاً على الأقلّ و800 جريح في المنطقة.
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