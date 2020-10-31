أذربيجان: تسجيل 1095 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و547 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 1095 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 547 شخص من هذا المرض وتوفي 12 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 55 ألفا و269 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 43 ألفا و543 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 730 مريض ويستمر علاج 10996 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و352 ألف و907 فحص طبي.