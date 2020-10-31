  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 1095 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و547 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أصيب 1095 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 547 شخص من هذا المرض وتوفي 12 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 55 ألفا و269 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 43 ألفا و543 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 730 مريض ويستمر علاج 10996 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و352 ألف و907 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1095 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و547 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
    أذربيجان: تسجيل 1022 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و480 حالة شفاء ووفاة 10 أشخاص
    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
    أذربيجان: تسجيل 1015 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و483 حالة شفاء ووفاة 9 أشخاص
    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
    أذربيجان: تسجيل 988 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة شفاء ووفاة 11 شخصا
    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]
    أذربيجان: تسجيل 663 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المست جد و283 حالة شفاء ووفاة 9 أشخاص
    أذربيجان: تسجيل 1095 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و547 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا