تبيليسي، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1673 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 38 ألفا و936 شخص. قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 307 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 22 ألفا و691 مصاب من الوباء.

AZERTAG.AZ : 22 وفاة من كورونا في جورجيا خلال يوم

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