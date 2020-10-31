ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 في أرمينيا بشكل حاد

تبليسي، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد 19) في أرمينيا بشكل حاد.

تم تسجيل 2381 حالة إصابة بكورونا في البلاد على مدار اليوم الماضي.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 2381 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 89 ألفا و813 شخص.

يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1341 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 32 ألفا و798 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

وتحتل أرمينيا المرتبة الأولى في رابطة الدول المستقلة من حيث عدد الإصابات لكل مائة ألف شخص.