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    أذربيجان تحقق في تورط مواطن جورجيا من أصل ارميني في جرائم في أراضي أذربيجان

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:١٥‎]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    تحقق اذربيجان في تورط واقان تساخاليان مواطن جورجيا من أصل أرميني في عدة جرائم في اراضي أذربيجان موجهة إياه تهم بالمادة 100.2 (شن حرب عدوانية) وامادة 114 (في صفوف مرتزقة) والمادة 29 و120.2.1 (محاولة القتل المتعمد من قبل تنظيم اجرامي) والمادة 29 و120.2.4 (محاولة الاغتيال المتعمد بوحشية خاصة او باسلوب خطير عام) والمادة 279.3 (انشاء مليشيات مسلحة غير قانونية) وغيرها من المواد.

    ادخلت اذربيجان واقان تساخاليان في قائمة المطلوبين دوليا.

     

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