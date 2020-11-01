المدعي العام: 7 عائلات قتلت بشكل كامل نتيجة قصف الجيش الأرميني للسكان المدنيين

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

نتيجة قصف القوات المسلحة الأرمينية للمناطق السكنية والمدنيين الأذربيجانيين في الفترة من 27 سبتمبر إلى 30 أكتوبر قتلت سبع عائلات بالكامل حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، فقد 4 أطفال كلا الوالدين.

تفيد أذرتاج أن بيان المدعي العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف صدر في الجلسة المنعقدة في 30 أكتوبر في النيابة العامة لإحاطة أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والوسائل الإعلامية المحلية والدولية حول الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين.

وأكد المدعي العام أنه من بين 91 مدنياً قتلوا حتى الآن، هناك طفل رضيع و10 أطفال و27 امرأة و53 رجلاً و15 مسنا.

في أيام 4 و5 و8 و11 و17 أكتوبر، أطلقت القوات المسلحة الأرمينية نيران المدفعية الثقيلة والصواريخ على المدنيين في مدينة كنجه، مما أدى إلى مقتل 26 شخصاً، بينهم 10 نساء و6 أطفال. وأصيب 142 شخص بينهم نساء و 32 طفلاً. وفي مدينة بردعه قتل 27 مدنياً (8 نساء وطفل) وجرح 101 بينهم 26 امرأة و 14 طفلاً.

وأكد كمران علييف أنه نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الثقيل للعدو قتل 17 مدنياً (طفل واحد وامرأة واحدة) في مقاطعة ترتر و8 (امرأتان و5 أطفال) في مقاطعة غورانبوي و7 (امرأة واحدة) في مقاطعة أغدام و 3 في مقاطعة فضولي و2 في مقاطعة بيلاقان. استشهدت امرأة وطفل في بلدة أغجابادي.