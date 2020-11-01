الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له

باكو، 1 نوفمبر، اذرتاج

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير الخارجية التركي مولود تشاوس اوغلو والوفد المرافق له.

رحب الرئيس إلهام علييف بالضيوف. قال ان هذه الزيارة تظهر التضامن بين تركيا واذربيجان. تركيا واقفة الى جانب اذربيجان منذ الايام الاولى من الحرب.

اشاد الرئيس إلهام علييف بالدعم السياسي والمعنوي المتواصل من تركيا لاذربيجان. قال الرئيس إلهام علييف انعمليات تحرير الاراضي مستمرة بنجاح. تم تحرير حوالي 200 منطقة سكنية من وطأة الاحتلال الارميني. قال الرئيس اننا سنعيد وحدة اراضينا.

استطرد الرئيس إلهام علييف قائلا ان اذربيجان تريد حل هذه القضية في مائدة المحادثات. لكن ارمينيا انتهكت الهدنة للمرة الثالثة انتهاكا صارخا وقصفت كنجه وبردعه بالصواريخ البالستية. وهذا يظهر مرة اخرى المعاملة غير الانسانية لارمينيا وعدم سعيها الى السلام.

قال الرئيس إلهام علييف ان تسوية القضية ستكون في مائدة المحادثات اذا امتنعت ارمينيا من اعمالها الشنيعة هذه. "نريد ان تحل في مائدة المحادثات خلال اقصر وقت ممكن مسألة انسحاب القوات المسلحة لارمينيا من الاراضي المحتلة الاخرى. ان لم يكن هذا فسوف نواصل إعادة وحدة اراضينا بكل الطرق المتاحة وسنذهب حتى النهاية."

اعترفت ارمينيا بهزيمتها بالفعل. وارسل رئيس الوزراء الارميني رسالة الى السيد بوتين الرئيس الروسي. وهذه الرسالة اعتراف الهزيمة بالذات.

قال وزير الخارجية التركي تشاوش اوغلو إنهم يزورون باكو بتوجيه من الرئيس التركي. قال الرئيس التركي ان نكون دائما الى جانب اذربيجان في هذه العملية. سيزور باكو وزير الدفاع وزملاؤنا ورئيس البرلمان التركي. قال الوزير: نفتخر بانتصاراتكم في ميدان القتال.

من جانبه اعرب الرئيس إلهام علييف عن مواساته من جديد في مقتل الناس نتيجة زلزال ازمير. كما اعرب عن امتنانه على تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.