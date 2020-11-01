وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف نظيره التركي مولود جاويش اوغلو على هامش زيارته باكو في زيارة عمل 1 نوفمبر اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا الاراء تبادلا واسعا خلال اللقاء حول الاوضاع والتطورات الاخيرة في المنطقة فيما يتعلق بالصراع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

وقدم الوزير بايراموف معلومات الى زميله جاويش اوغلو حول استهداف أرمينيا المسالمين العزل الاذربيجانيين رغم اتفاقيات الهدنة الانسانية واستهدافها للمرة التالية المناطق السكنية في أذربيجان عقب اجتماع جنيف وهي تهمل دعوات المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا وانتهاكها انتهاكا صارخا للقانون الانساني الدولي.

واكد الطرفان على ضرورة انهاء احتلال اراضي أذربيجان وفقا لمتطلبات قرارات مجلس الامن الدولي من اجل تأمين السلام المستدام في المنطقة.