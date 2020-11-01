  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي

    ٠١.١١.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]

    باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف نظيره التركي مولود جاويش اوغلو على هامش زيارته باكو في زيارة عمل 1 نوفمبر اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا الاراء تبادلا واسعا خلال اللقاء حول الاوضاع والتطورات الاخيرة في المنطقة فيما يتعلق بالصراع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

    وقدم الوزير بايراموف معلومات الى زميله جاويش اوغلو حول استهداف أرمينيا المسالمين العزل الاذربيجانيين رغم اتفاقيات الهدنة الانسانية واستهدافها للمرة التالية المناطق السكنية في أذربيجان عقب اجتماع جنيف وهي تهمل دعوات المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا وانتهاكها انتهاكا صارخا للقانون الانساني الدولي.

    واكد الطرفان على ضرورة انهاء احتلال اراضي أذربيجان وفقا لمتطلبات قرارات مجلس الامن الدولي من اجل تأمين السلام المستدام في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٥‎٩]
    السفير ولايت غولييف: لم يكن لدى حكومة باشينيان فرصة للعملية السياسية
    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٣٥‎]
    مساعد الرئيس: جيش أرمينيا استهدف محافظات ترتر وأغدام وجورانبوي وأغجابدي بالمدفعية الثقيلة وسائر الاسلحة عقب اجتماع جنيف
    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٤١]
    الرئيس علييف: اعتقد أن كون الصراع مجمدا كان يُرضي المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك
    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]
    "برناما" الماليزية تنشر نداء أذرتاج الى وسائل الاعلام العالمية بشأن الهجوم الارهابي الارميني على بردعه
    وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي