باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 1 نوفمبر اليوم هاتفيا برئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة هنأ جيورجي قاخاريا مناسبة فوز الحزب الحاكم "حلم جورجيا – جورجيا الديمقراطية" في الانتخابات البرلمانية. وعبر رئيس الوزراء الجورجي عن امتنانه لرئيس الدولة على التهنئة. وتم التعبير خلال المحادثة الهاتفية عن الامتنان من تطور علاقات الصداقة والاخوة المعتمدة على الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وجورجيا مع بحث المسائل الخاصة بآفاق العلاقات الثنائية.

AZERTAG.AZ : بيان مكتب الإعلام الرئاسي

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