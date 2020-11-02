مساعد الرئيس: "رويترز" تؤكد وجود مرتزقة في صفوف الجيش الارميني
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٦]
باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج
وجد وجود مرتزقة ومقاتلين اجانب في صفوف القوات المسلحة لارمينيا تأكيده في ريبورتاج وكالة أنباء "روترز".
افادت أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه الرسمي في تويتر.
قال: "تحدثنا مرارا عن وجود مرتزقة من لبنان وسوريا وارهابيي بي كا كا في ارمينيا".
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