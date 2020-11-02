باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

فتحت حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي باسم مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف.

أفادت أذرتاج عن تغريدة غردها حاجييف في حسابه على تويتر وهو ينادي متابعيه:

"المتابعون المحترمون! فتحت باسمي حسابات في تويتر مثل @hikmet_hajiyev وكذلك في قناة تلقرام " Hikmet Hajiyev " بعد أن فتحت حسابات مزيفة اخرى في الانستغرام والفيسبوك ولكنني لا حساب لي سوى حساب @HikmetHajiyev على تويتر."

واضاف حاجييف في تغريدة تالية انه غردت تغريدة من الحساب المزيف المفتوح باسمه تعليقا على حساب الخارجية الارمينية مفيدا أن "الدعاية الارمينية تفتح حسابات مزورة باسمي ثم تكتب تعليقات على وزارة الخارجية الارمينية وليس هذا سوى هراء."