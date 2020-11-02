باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء التركي السابق

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