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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء التركي السابق

    ٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٩]

    باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم والوفد المرافق له.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء التركي السابق
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