ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير 83 قتيلا

إسطنبول، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية يوم الجمعة الماضي إلى 83 شخص. وأصيب 962 شخص.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزير البيئة والتنمية العمرانية التركي مراد كوروم انه تم تفتيش 4424 مبنى سكني و33434 مكتب ومتجر وأماكن أخرى في المنطقة منذ الحادث. أشار الوزير إلى أن عدد المباني المراد هدمها في المنطقة بلغ 58 مبنى.