باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تعرضت بلدة شيخارخ وقريتي قزيان وقابانلي لمحافظة تارتار وقرية ينيكند لمحافظة جورانبوي الأذربيجانية للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل وحدات القوات المسلحة لارمينيا، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : جيش الاحتلال الارمني يقصف اراضي محافظتي تارتار وجورانبوي

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