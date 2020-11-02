أذربيجان: تسجيل 596 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و322 حالة شفاء ووفاة 13 شخصا
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]
باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أصيب 596 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 322 شخص من هذا المرض وتوفي 13 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 57 ألفا و40 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 44 ألفا و479 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 753 مريض ويستمر علاج 11808 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و368 ألف و620 فحص طبي.
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