باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان في 2 نوفمبر اليوم الامين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بغداد أمرييف ورئيس الاتحاد التركي للغرف والمصافق مصطفى رفأت ورئيس غرفة أوزبكستان للتجارة والصناعة أدهم اكراموف ورئيس غرفة قيرغيزستان للتجارة والصناعة مراد شارشيكييف. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة ألقى كلمة في الاجتماع.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل الامين العام لمجلس التعاون التركي ورئيس الاتحاد التركي للغرف والمصافق ورئيس غرفة اوزبكستان للتجارة والصناعة ورئيس غرفة قيرغيزستان للتجارة والصناعة

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