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    حوالي 45 ألف مصاب بكورونا في جورجيا

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٢:٠٣]

    تبيليسي، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1943 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 44 ألفا و522 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 20 مصابا من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 1833 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :حوالي 45 ألف مصاب بكورونا في جورجيا
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