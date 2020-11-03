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    أذربيجان: تسجيل 1242 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]

    باكو، 3 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أصيب 1242 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 551 شخص من هذا المرض وتوفي 15 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 58 ألفا و282 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 45 ألفا و30 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 768 مريض ويستمر علاج 12484 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و379 ألف و779 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1242 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا
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