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    النيابة العامة: القوات المسلحة الأرمنية تواصل ارتكاب أعمال إجرامية ضد مدنيينا بأساليب جديدة

    ٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٩:٣٧]

    باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

    مع تراجع القوات المسلحة الأرمنية نتيجة العمليات الناجحة للجيش الأذربيجاني، فإنها تواصل ارتكاب أعمال إجرامية ضد المدنيين الأذربيجانيين باستخدام أساليب جديدة وتلغيم الأراضي وارتكاب المزيد من الأعمال الاستفزازية.

    أبلغ المكتب الصحفي للنيابة العامة أذرتاج أن موظف الوكالة الوطنية لمكافحة الألغام في جمهورية أذربيجان زينالوف تلمان بابير أوغلو الذي تم إيفاده إلى قرية مهديلي في منطقة جبرائيل في 2 نوفمبر للبحث عن الذخائر غير المنفجرة " تعرض لإصابة بتر الجزء الأسفل من رسغ القدم اليمنى جراء انفجار اللغم".

    قام موظفو النيابة العامة على الفور بتفتيش مكان الحادث وتعيين فحص الطب الشرعي وغيرهما من الأعمال الإجرائية.

    رفعت النيابة العامة لجمهورية أذربيجان دعوى جنائية بموجب المادة 100.2 (التخطيط لحرب عدوانية أو التحضير لها أو الشروع فيها أو شنها) و116.0.6 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء نزاع مسلح) ومواد أخرى من القانون الجنائي زوتم توفيض الإدارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة بتحقيق في القضية.

    تقوم النيابة العامة حاليا بإجراء تحقيقات مكثفة.

    AZERTAG.AZ :النيابة العامة: القوات المسلحة الأرمنية تواصل ارتكاب أعمال إجرامية ضد مدنيينا بأساليب جديدة
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