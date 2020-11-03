صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تفيد أن أرمينيا تستخدم أسلحة محظورة

باريس، 3 نوفمبر، أذرتاج

نشرت صحيفة "ليبراسيون" (Liberation) الفرنسية مقالاً بعنوان "قره باغ الجبلية: أرمينيا متهمة باستخدام أسلحة محظورة".

تفيد أذرتاج أن المقال يقول أن منظمة العفو الدولية (Amnesty International) ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (Human Rights Watch) أكدتا أن أرمينيا قصفت مدينة بردعه الأذربيجانية بالقنابيل العنقودية المحظورة. ويشار إلى أن المنظمتين أشارتا إلى أن أرمينيا تقصف مدينة بردعه بالذخائر العنقودية. وأسفر القصف عن مقتل 21 مدنياً وإصابة 70 آخرين. وتؤكد المنظمتان أن الصور التي التقطت من مكان الحادث تصدق استخدامها في بردعه بواسطة صاروخ "سميرتش" (Smerch) وسلاحها الكاسيت 9N235.

ويشار إلى أن الذخائر العنقودية ليس لها هدف عسكري واضح لأنها تصدر قنابل صغيرة وبالتالي فإن استخدامها في المراكز الحضرية محظور بموجب القانون الدولي من أجل عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.