السفير: دولة قطر تدعم في حل نزاع قراباغ الجبلية موقف اذربيجان الصديقة والشقيقة

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في 3 نوفمبر فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى جمهورية اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المجلس الوطني ان صاحبة غفاروفا قالت في اللقاء ان اذربيجان تبدي اهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دولة قطر الصديقة في المجالات المختلفة. إن المحادثات التي اجريت اثناء الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين والوثائق الموقعة بين البلدين تشكل أساسا قانونيا وطيدا للعلاقات. أشير الى ان 32 وثيقة وقعت بين البلدين حتى الآن.

ان الحوار السياسي الموجود بين اذربيجان وقطر يترك أثره الايجابي على العلاقات الاقتصادية. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي ملياري دولار امريكي.

أكدت رئيسة المجلس الوطني على وجود علاقات طيبة بين الهيئتين التشريعيتين العاليتين للبلدين. تم التطرق الى نشاط مجموعة العمل البرلماني مع قطر في المجلس الوطني الاذربيجاني. يشارك النواب عن كثب في المنظمات البرلمانية الدولية الشهيرة ويدعمون بعضهم بعضا في مناقشة المسائل المهمة.

تحدثت رئيسة البرلمان في اللقاء عن النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان قراباغ الجبلية وآخر تطورات في خط الجبهة. اعربت صاحبة غفاروفا عن شكرها لدولة قطر وشعبها على دعمها لاذربيجان في كفاحها العادل.

من جانبه أعرب فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى جمهورية اذربيجان عن شكره على حسن الاستقبال مشيرا الى ان بلده يبدي اهتماما كبيرا لهذه المنطقة القوقازية. قال ان المحادثات التي اجريت أثناء الزيارات المتبادلة للوفود الرفيعة المستوى خلقت أرضية حسنة للمزيد من تعميق العلاقات.

اعرب السفير القطري عن يقينه من ان تعميق التعاون بين البرلمانين سيلعب دورا مهما في المزيد من تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

قال ان دولة قطر تدعم موقف اذربيجان الصديقة والشقيقة في حل النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان قراباغ الجبلية والمسائل المبدئية الاخرى.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.