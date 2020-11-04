الخارجية: نشيد بتصريح المرشد الاعلى الايراني حول النزاع بين ارمينيا واذربيجان

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

نشيد بالتصريح الذي ادلى به المرشد الاعلى لجمهورية ايران الاسلامية آية الله سيد علي خامنئي حول النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان والدعم لوحدة اراضي اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات وردت في بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الاذربيجانية.

وجاء في البيان: إن المرشد الأعلى بقوله في تصريح له "يجب تحرير كل الاراضي الاذربيجانية المحتلة من قبل ارمينيا ويجب إعادة كل هذه الاراضي الى اذربيجان"، أعلن مرة اخرى الدعم القاطع الذي تعرب عنه جمهورية ايران الاسلامية للموقف الاذربيجاني العادل المبني على القانون الدولي.

"نشيد مساعي دولة إيران الصديقة، الموجهة الى حل النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان وزيارة المبعوث الخاص لجمهورية ايران الاسلامية نائب وزير الخارجية سيد عباس عراقجي الى المنطقة وتقديمه مبادرة للحل الوشيك للنزاع. نثق في أن تستمر تطوير علاقاتنا القائمة على الجذور التاريخية بين بلدينا بنجاحٍ وأن تخدم إقرار السلام والاستقرار والرفاه في المنطقة."