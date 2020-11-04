رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي يستقبل الوفد التركي

نخجوان، 4 نوفمبر، أذرتاج

وصل رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم مع الوفد المرافق له مساء 3 نوفمبر الامس الى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الاعلى النخجواني أن رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي واصف طالبوف استقبل بن علي يلدريم والوفد المرافق له.

رحب رئيس المجلس الاعلى النخجواني بالضيوف معربا عن امتنانه من استقبالهم في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وقال:

"علاقاتنا الصدوقة والاخوية المالكة للجذور التاريخية القديمة والوحدة والتضامن اللذين تركاهما زعيمانا القوميان مصطفى كمال أتاتورك وحيدر علييف لنا قد ازدادت تعززا الى اليوم وارتفعت العلاقات الاذربيجانية التركية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ويجري تطوير العلاقات الثنائية حاليا بما يواكب مع ارادة رئيسي كلا البلدين.

وفي تطوير العلاقات بين البلدين دور مهم لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي ايضا. ويزداد التعاون القائم بين الجمهورية الذاتية الحكم وجمهورية تركيا سعة وقوة في مجالات الاقتصاد والتجارة والعلم والتعليم والنقل وبناء الجيش وغيرها من سنة الى اخرى.

واكد رئيس المجلس الاعلى النخجواني أن شعبي أذربيجان وتركيا كانا معا قديما وحديثا وهما معا اليوم ويتخذون موقفا موحدا ورفع الاحترام والتقدير لدولة تركيا الشقيقة وقيادتها وقواتها المسلحة على الدعم الشامل المقدم لاذربيجان في نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

كما عبر رئيس المجلس الاعلى النخجواني عن الحزن والمواسات بالزلزال المدمر الواقع في مدينة إزمير التركية وما نجم عنه من الخسائر في الارواح والمصابين متمنيا الصبر والسلوان لذوي وعائلات الضحايا والشعب التركي الشقيق والشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وصف رئيس المجلس الاعلى النخجواني هذه الزيارة بدليل على دولتي القوم الواحد.

واعرب بن علي يلدريم عن الارتياح من زيارة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي رافعا الشكر باسم اعضاء الوفد التركي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال يلدريم أتمنى النصر والظفر لجميع جنودنا المقاتلين ببسالة وشجاعة من اجل تحرير قراباغ من الاحتلال والرحمة والمغفرة من الله تعالى لشهدائنا والصحة والعافية للمصابين والجرحى. إن جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي لها مكانة خاصة بالنسبة لتركيا. جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي جمهورية ذاتية الحكم مهمة بالنسبة للأناضول من حيث ارتباطها بالعالم التركي. وننظر الى نخجوان كبوابة تفتح الى العالم التركي. فلذلك نخصص اهمية بالغة لتطوير العلاقات مع نخجوان. واتخذت قرارات هامة بشأن نخجوان في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الاذربيجاني التركي في باكو هذا العام. واحد تلك القرارات كان إنشاء طريق سكة حديد الى نخجوان من خلال قارص.

وجرى في الاجتماع تبادل الاراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

في ختام الاجتماع قدم بن علي يلدريم هدية تذكارية الى رئيس المجلس الاعلى النخجواني طالبوف.

وحضر الاجتماع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الاذربيجانية شامل أيريم ورئيس الكتلة البرلمانية التركية لحزب الحركة القومية جلال أدان والقنصل العام لجمهورية تركيا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي محمد أمين كيراز.

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