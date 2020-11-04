ليلى عبداللايف: الرئيس الارميني يحرّف الوقائع في حوار مع قناة "ار بي كا"

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

حرَّف الرئيس الارميني الوقائعَ في حوار اجرته معه قناة "ار بي كا" التلفزيونية الروسية.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبتها ليلى عبداللايفا رئيسة المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الاذربيجانية.

قالت عبداللايفا: "إنه تحدث الاكاذيب عن تاريخ اقليم قراباغ الجبلية ذي الحكم الذاتي وتركيبته الديمغرافية ووضعه الاقتصادي. قال الرئيس الارميني ان اكثر من مليون ارميني غادروا اذربيجان في اواخر ثمانينيات القرن العشرين. لكن الحقيقة هي ان عدد الارمن كان 390 الف و505 شخص هنا حسب إحصاءات عام 1989."