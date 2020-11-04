أذربيجان: تسجيل 1227 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و667 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا

باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 1227 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 667 شخص من هذا المرض وتوفي 12 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 59 ألفا و509 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 45 ألفا و697 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 780 مريض ويستمر علاج 13032 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و391 ألف و253 فحص طبي.