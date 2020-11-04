الجيش الاذربيجاني يحرر 7 قرى في محافظات جبرايل وزنكيلان وقوبادلي
AzerTAg.az
٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج
اعلن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحريرقريتي ميراك وكافدار في محافظة جبرايل وقريتي مشهدي اسماعيللي وشفيبايلي في محافظة زنكيلان وقرى باشارات وقاراكيشيلار وقاراجاللي في محافظة قوبادلي.
عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ هي اذربيجان!
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