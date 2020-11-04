منع محاولة العمل التخريبي للعدو من اراضي ارمينيا ضد وحداتنا في اتجاه زنكيلان
AzerTAg.az
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج
اعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية ان وحدات الجيش الاذربيجاني في محافظة زنكيلان الواقعة في الحدود مع ارمينيا ردت رد قاسيا على العدو الذي حاول التوغل وتنفيذ عمل تخريبي ضدها في 4 نوفمبر. نتيجة للرد القاسي اضطر المجموعة التخريبية الاستطلاعية الى التراجع متكبدة خسائر فادحة.
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