"هافينغتون بوست": القوات المسلحة الأرمينية تستهدف المدنيين والمدارس في أذربيجان

باريس، 4 نوفمبر، أذرتاج

أطلقت القوات المسلحة الأرمينية صواريخ على مناطق مينغاشيفير وخيزي وأبشيرون وأغدام وأغجابادي وغورانبوي وبردعه وبيلقان وتارتار في أذربيجان، وهي مناطق بعيدة عن ساحة النزاع ومناطق مكتظة بالسكان وغنية بالآثار التاريخية والثقافية. ونتيجة لذلك، قُتل العديد من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال ودمرت منازلهم. يشن العسكريون الأرمن حرباً شاملة ضد السكان والتراث التاريخي لأذربيجان.

تفيد أذرتاج أن هذه الآراء وردت في مقال بقلم المندوب الدائم لأذربيجان لدى اليونسكو بالوكالة أياز غوجاييف وصدر المقال في بوابة "هافينغتون بوست" (Huffington Post) يشير المقال إلى أن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت صواريخ على منشآت مدنية وبنية تحتية مدنية بعيدة عن منطقة الصراع ودمرت المدارس والمعالم التاريخية والثقافية والمباني السكنية والمنازل الخاصة.

ودان أياز غوجاييف جرائم الحرب التي ترتكبها القوات المسلحة الأرمينية ، بما في ذلك استهداف المدنيين في أذربيجان. وأشار إلى أن أرمينيا انتهكت بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك القانون الإنساني الدولي.

وأشير إلى أنه لا ينبغي السماح بالتحيز في المعلومات المتعلقة بنزاع قره باغ. يجب على نشطاء حقوق الإنسان الاستماع إلى أصوات الشعب الأذربيجاني المتضرر وتقديم الدعم والمساعدة لأقارب القتلى والجرحى المدنيين والعائلات التي نزحت بسبب الحرب.