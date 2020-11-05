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    أذربيجان: تسجيل 1364 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و768 حالة شفاء ووفاة 14 شخصا

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٦:١٥‎]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أصيب 1364 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 768 شخص من هذا المرض وتوفي 14 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 60 ألفا و873 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 46 ألفا و465 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 794 مريض ويستمر علاج 13614 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و404 ألف و543 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1364 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و768 حالة شفاء ووفاة 14 شخصا
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