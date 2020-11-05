الرئيس: يجب تجنب توجيه هذا الاتهام الكاذب الى تركيا بالدعم العسكري لأذربيجان

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

لا بوجد اي دعم عسكري من تركيا. هذا استفزاز جديد وخبر كاذب. نشتري من تركيا معدات عسكرية معاصرة فقط. وهذه حقيقة. وهذه هي احدث المعدات التي قد يحسدها كل جيش في العالم.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في حوار اجرته معه وكالة "إيفي" الاسبانية للانباء حيث نفى الاتهامات بالدعم التركي العسكري الى اذربيجان.

أضاف الرئيس الاذربيجاني قائلا ان المعدات العسكرية المعاصرة التركية الصنع تساعد اذربيجان كثيرا في ميدان القتال. "لكننا نشتريها ونوقع معاهدات. في هذه المسألة شفافية. كما نشتري الاسلحة من البلدان الاخرى ايضا. فلماذا لا يتحدث احد عن حجم الاسلحة التي اشتريناها من روسيا؟ يتحدثون فقط عن تركيا. لأن تركيا، للأسف، تواجه الآن اتهامات من قبل الساسة المختلفين الاوروبيين. هنا محاولات تشويه سمعة تركيا، ومحاولات ابتزاز تركيا والضغط عليها. وهذا مرفوض قطعا".

واستطرد الرئيس قائلا: "تأتي اسلحتنا الاساسية من روسيا. نشتري الاسلحة من بلدان اخرى كذلك. لكن يرددون هنا اسم تركيا فقط. هذا اولا. وثانيا، إن الذين يواصلون اتهام تركيا بالدعم العسكري لنا فلماذا لا يتحدثون عن الدعم العسكري الذي تقدمه روسيا الرئيس المشارك والوسيط في مجموعة منسك الى ارمينيا؟ نملك أدلة وسلمنا الى المسئولين الروس معلومات عن القيمة الاجمالية للاسلحة التي تم تزويد ارمينيا بها خلال هذه الايام الاربعين الماضية. لماذا لا يتطرق اي أحد إلى هذا؟ لنتحدث عن هذا، لنتحكم بالعدل.

لذلك، أقول، أولا، إن هذا خبر كاذب. ثانيا، نشتري معدات عسكرية من تركيا وسنواصل هذا. ثالثا، يجب ألا يكون هنا اي ازدواجية المعايير. بالمناسبة، يجب تجنب توجيه هذا الاتهام الكاذب الى تركيا بالدعم العسكري لأذربيجان".