بدء تنقيبات"الفاتح" التركية في حقل "توركالي-1" بالبحر الأسود

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن سفينة الفاتح بدأت أعمال التنقيب في حقل "توركالي-1" بالبحر الأسود.

وأوضح دونماز في تغريدة على تويتر، الخميس، إن سفينة الفاتح بدأت فعليا أعمال التنقيب عقب الإنتهاء من الاستعدادت اللازم، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول التركية.

وأضاف أن أعمال التنقيب في الحقل المذكور، سيستمر لمدة 75 يوما.

والإثنين الفائت، أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، وصول سفينة الفاتح إلى منطقة التنقيب "توركالي-1" في البحر الأسود.

وفي 20 تموز/يوليو الماضي، بدأت سفينة الفاتح التركية، أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.