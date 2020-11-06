لافتات كتب عليها "قره باغ هي أذربيجان" معلقة على الطرق الرئيسية في ميامي

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

تم تركيب لوحات إعلانية عليها العلم الأذربيجاني وخيول قره باغ وشعار " قره باغ هي أذربيجان" على الطرق المركزية لميامي ، فلوريدا وذلك بمبادرة من الجمعية الثقافية الأذربيجانية الأمريكية وبدعم من اللجنة الحكومية للعمل مع المغتربين.

ابلغت لجنة الدولة للعمل مع المغتربين وكالة أذرتاج أن رئيسة الجمعية السيدة توهفة أمينوفا قالت إنه تم تركيب اللافتات في المناطق المأهولة بالأرمن - أمام مطار فورت لودرديل الدولي وفي الجزء الأوسط الذي يربط الطرق بولايات أمريكية أخرى. وكما أكدت أنه لم يختر هذه الأماكن بالصدفة. الهدف هو أن المزيد من الناس يرون اللوحات وشعار " قره باغ هي أذربيجان". وقالت رئيسة الجمعية إن هذه الأنشطة ستتواصل في الولايات الأمريكية الأخرى.

وأضافت توفهة إمينوفا قائلةً إن الأذربيجانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة قد توحدوا كقبضة ضد سياسة العدوان والإرهاب في أرمينيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم اللوحات يعود إلى مواطنتنا جميلة جوافدوفا التي تعيش في الولايات المتحدة والمصمم أمين رضاييف الذي يعمل في باكو.