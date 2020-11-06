نفطجي الرديف يسحق كشلة الرديف برباعية مقابل هدف

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

فاز نفطجي الرديف باكو على ضيفه كشلة الرديف باكو بأربعة اهداف مقابل واحد في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 24 المنظمة على الملعب الرابع بمركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم في باكو أدارها الحكم قربانوف بدون جماهير.

وسجل اهداف صاحب الارض علي بايلي د55 وعمروف د66 مرماه وعلي زاده د83 وجمالوف د90+2 فيما جاء هدف حفظ ماء وجه الضيف من طرف طاهروف د61.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

كما أضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز صعد نفطجي الرديف الى المركز الرابع برصيد 8 نقاط فيما نزل كشلة الرديف الى المركز السادس برصيد 7 نقاط.